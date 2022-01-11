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Florya’da ’yönetim istifa’ sesleri

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Galatasaray’da dün akşam Teknik Direktör Fatih Terim’le yolların ayrılmasının ardından bugün sabah saatlerinde çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar, Florya Metin Oktay Tesisleri’ne giderek, ’yönetim istifa’ şeklinde tezahüratlarda bulunup Fatih Terim’e de destek verdi.

Florya’da ’yönetim istifa’ sesleri
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Galatasaray’da dün akşam Teknik Direktör Fatih Terim’le yolların ayrılmasının ardından bugün sabah saatlerinde çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar, Florya Metin Oktay Tesisleri’ne giderek, ’yönetim istifa’ şeklinde tezahüratlarda bulunup Fatih Terim’e de destek verdi.

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Galatasaray’da 4. Fatih Terim dönemi dün akşam itibariyle son buldu. Teknik Direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasın ardından da bu sabah çok sayıda taraftar, soluğu Florya Metin Oktay Tesisleri’nde aldı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, ’yönetim istifa’ şeklinde tezahüratlar yaparken, Terim’e ise destek verdi.

Ayrıca Fatih Terim’in bugün saat 14.00 gibi tesislere gelerek futbolcu ve çalışanlarla vedalaşması bekleniyor.

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