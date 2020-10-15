banner3088

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

GALATASARAY, SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA ALANYASPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra hedefli ve hedefsiz pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktiksel çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile tamamlandı.

Peter Etebo, Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi, idmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Taylan Antalyalı ise tedavisinin ardından salonda ve sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.

Türkiye A Milli Takımı kampından dönen Emre Kılınç, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde adaptasyon çalışması yaptı. Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı’ndan dönen Emin Bayram ve Ali Yavuz Kol da antrenmanda takımla birlikte yer aldı.

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Enes Berberoğlu dosyası İstanbul 15 Ağır Ceza...
Enes Berberoğlu dosyası İstanbul 15 Ağır Ceza...
  1. ASAYİŞ

banner3196

banner3552

banner3212