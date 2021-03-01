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Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Süper Lig’in 28. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti
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Galatasaray, Süper Lig’in 28. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Ankaragücü karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptıktan sonra saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Ankara’ya giderek müsabaka için Başkent’te kampa girecek.
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