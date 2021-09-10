Galatasaray eski Başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti

Galatasaray eski Başkanı Duygun Yarsuvat, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılı kulüpte Ünal Aysal sonrasında göreve gelen Duygun Yarsuvat, söz verdiği gibi sarı-kırmızılıları olağan tarihte seçime götürmüş ve aday olmamıştı. Galatasaray 20. şampiyonluğuna da Yarsuvat’ın görev süresinin dolmasından iki gün sonra ulaşmıştı. Galatasaray’da 25 Ekim 2014 tarihinde başkanlığa seçilen Duygun Yarsuvat, 210 günlük bir geçiş döneminde görev almıştı. Sarı-kırmızılı kulübün mali sorunlarının ön planda olduğu dönemde çalışmalar yürüten Yarsuvat, aday olduğunda görevini Mayıs 2015’e kadar sürdüreceğini ve olağan genel kurulda aday olmayacağını belirtmiş ve sözünü tutarak tekrar aday olmamıştı.

Duygun Yarsuvat kimdir?

18 Ağustos 1937 İstanbul doğumlu olan Duygun Yarsuvat, orta öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Belçika ve ABD gibi ülkelerde ihtisasını ilerletti.

1966 yılında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti ve İlgili Ceza Hükümleri” başlıklı teziyle “hukuk doktoru” unvanını aldı. 1971 yılında ise aynı üniversitede “Trafik Suçları Kriminolojisi” isimli tezi, heyet tarafından ittifakla kabul edilerek “doçent” oldu. 1978 yılında “Çalışma Ceza Hukuku” başlıklı tezi İstanbul Üniversitesi tarafından kabul edilerek, “profesör” oldu.

1987-1988 ve 1996-1997 yılları arasında Türk Ceza Kanunu Hazırlama Komisyonu üyeliği yaptı. 1988 ve 1992 yılları arasında Avrupa Konseyi Suç Sorunları Komitesi’nde Bilimsel Kriminolojik Konseyi üyeliğine seçildi ve bu görevi 4 yıl sürdürdü. Akademik faaliyetlerinin yanında, 1965 yılından bu yana İstanbul Barosu’na kayıtlı olan ve 1965 ve 1994 yılları arasında Yarsuvat Hukuk Bürosu’nda avukatlık yaptı.

Akademik hayatına son olarak Yeditepe Üniversitesi’nde ceza hukuku alanında öğretim üyeliği yaparak devam etti.

Bilimsel nitelik taşıyan kitapları, Türkçe, Fransızca ve İngilizce makaleleri bulunan Duygun Yarsuvat, 25 Ekim 2014’te yapılan genel kurulda başkan seçildi ve 23 Mayıs 2015 tarihine kadar bu görevini sürdürdü.