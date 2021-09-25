Galatasaray, Göztepe maçına hazır

Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Göztepe maçına hazır
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Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde pas ve top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Sacha Boey, takımdan ayrı saha çalışmalarını sürdürdü.

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