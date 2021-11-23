Galatasaray, Marsilya maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu beşinci haftasında evinde Marsilya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde pas çalışmaları yapıldı. İdmanın ana bölümünde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Marsilya maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Fatih Terim ve bir oyuncunun katılacağı basın toplantısı ise saat 16.15’te Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi’nde başlayacak.