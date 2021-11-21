banner4556

Galatasaray taraftarından ’Squid Game’ koreografisi

banner4336

Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe derbisi öncesinde Güney Kore dizisi Squid Game ile ilgili koreografi yaptı.

Galatasaray taraftarından ’Squid Game’ koreografisi
banner3909
banner4558

Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe derbisi öncesinde Güney Kore dizisi Squid Game ile ilgili koreografi yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray derbide Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Korona virüs salgını sonrasında Nef Stadyumu’nda tam kapasiteyle oynanan ilk müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar tribünlerin tamamını doldurdu. Derbiye yoğun ilgi gösteren taraftarlar, satışa çıktıktan kısa süre sonra biletleri tüketmişti. Korona virüs salgını önlemleri kapsamında Fenerbahçe taraftarının alınmadığı derbiye 50 binin üzerinde sarı-kırmızılı taraftar geldi.

Galatasaray taraftarı, derbiye özel koreografi yaptı. Müsabaka öncesinde, dijital bir platformda yayımlanan Güney Kore dizisi Squid Game ile ilgili görselleri açtı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
TFF 3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 - Iğdır...
TFF 3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 - Iğdır...
  1. SPOR

banner4391

banner4321

banner3841