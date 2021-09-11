Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Öte yandan sakatlıkları bulunan Sacha Boey, Barış Alper Yılmaz ve Sofiane Feghouli’nin tedavilerine devam edildi. Sol ayak bileğindeki iç yan bağ hasarı nedeniyle tedavisi süren Arda Turan, ise Trabzon seyahati öncesi takımı ziyaret etti.

Galatasaray, Trabzonspor maçı için bugün saat 18.00’de Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Trabzon’a hareket ederek maç öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray’ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Gustavo Assunço, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Moruan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicâldu, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk."