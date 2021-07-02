Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Günün sabah gerçekleştirilen ilk antrenmanına ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde yediye üç top kapma oyunu oynandı. Antrenmanın devam eden bölümünde altıya altı dar alan oyunları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise 12’şer dakikalık iki ayrı bölümde 11’e 11 çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, dayanıklılık koşusunun ardından tamamlandı. Günün ikinci antrenmanında ise kuvvet çalışması yapıldı.

Mostafa Mohamed, tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladı.