Galatasaray’da 5 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları PSV maçına göre St. Johnstone karşılaşmasının 11’inde 5 değişiklik yaptı. Yeni transferler Sacha Boey, Patrick van Aanholt ve Berkan Kutlu 11’de görev aldı.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya geliyor. Teknik Direktör Fatih Terim son oynadıkları PSV maçına göre İskoç takımına karşı 11’de 5 değişiklik yaptı. Terim, DeAndre Yedlin, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz ve Jesse Sekidika’nın yerine Boey, van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı ve Ryan Babel’e görev verdi.

Boey, Annholt ve Berkan 11’de

Galatasaray’ın yeni transferleri Sacha Boey, Patrick van Aanholt ve Berkan Kutlu, St. Johnstone karşısında sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi. Bir diğer yeni transfer Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, bir önceki takımında UEFA Konferans Ligi’nde süre aldığı için UEFA’ya yazdırılamamıştı.

Taylan bu sezon ilk kez

A Milli Futbol Takımı ile Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna yer alan Taylan Antalyalı 2021-2022 sezonunda sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi. Taylan milli takımdan döndükten sonra kasık fıtığı ameliyatı olmuştu.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Türk Telekom Stadyumu’ndaki zemin çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynayan Galatasaray’ı taraftarları yalnız bırakmadı. Korona virüs önlemleri kapsamında yüzde 50 kapasite seyirci alınan statta sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümleri doldurdu. Taraftarlar maç öncesinde takım ısınmadayken Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara tezahüratlarda bulundu.

Galatasaray Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel ve Mustafa Muhammed 11’i ile çıktı.

Yedeklerde ise Berk Balaban, DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Radamel Falcao, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne bekledi.