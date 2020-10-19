Galatasaray’da 6 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre Alanyaspor mücadelesinin 11’inde 6 değişikliğe gitti. Sakatlığını atlatan milli futbolcu Emre Akbaba, 88 gün sonra formasına kavuştu.

Milli aradan sonra Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, 11’de birçok değişikliğe gitti. Terim, son oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri Kasımpaşa maçına göre Alanyaspor mücadelesine 6 farklı isimle başladı. Deneyimli teknik adam, Linnes, Saracchi, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel ve Falcao’ya görev verdi. Sahaya kaptan olarak Norveçli futbolcu Martin Linnes çıktı. Yapılan MR tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmayan ve yorgunluğa bağlı ağrıları olan Omar Elabdellaoui, 21 kişilik kadroda yer almadı.

Geçtiğimiz sezonun son maçı olan Antalyaspor karşılaşmasında 4. dakikasında sakatlanan 28 yaşındaki futbolcu Emre Akbaba, Alanyaspor mücadelesi ile birlikte 88 gün sonra sarı-kırmızılı formasına kavuştu.

Sarı-kırmızılılar, Fatih Öztürk, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Radamel Falcao 11’i ile sahaya çıktı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Younes Belhanda, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Arda Turan, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne bekledi.

Maç öncesinde geçtiğimiz hafta vefat eden Göztepe’nin efsane isimlerinden Nevzat Güzelırmak için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Ayrıca tribünlerde Azerbaycan’a destek için, ’Tek millet, iki devlet. Kardeşlerimizin yanındayız’, ’Tarihin yazdığı destan. İki beden, tek bir can’ ve ’Dağımız taşımız bir, töremiz aşımız bir, kim girecek aramıza, derdimiz gözyaşımız bir’ pankartları asıldı.