Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda pazar günkü antrenman esnasında adalesinde ağrı hisseden Kerem Aktürkoğlu’nun, sol üst arka adale grubunda hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi.
Pazar günkü antrenman esnasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Kerem Aktürkoğlu’nun yapılan tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi. Kerem’in tedavisine başlandı.Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.