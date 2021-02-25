Galatasaray’da Younes Belhanda’nın doğum günü kutlandı

Galatasaray, Süper Lig’in 27. haftasında BB Erzurumspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İdmanda Faslı futbolcu Younes Belhanda’nın doğum günü kutlandı
Antrenman sonunda Faslı futbolcu Younes Belhanda’nın doğum günü kutlandı.
İdmanda Emre Taşdemir, tedavisinin ardından fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde salonda ve sahada takımdan ayrı çalıştı. Marcelo Saracchi, kondisyonerler eşliğinde sahada takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışma gerçekleştirdi.Galatasaray, BB Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.