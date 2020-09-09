Galatasaray’dan Adem Büyük’e teşekkür

Galatasaray, takımdan ayrılan 33 yaşındaki futbolcu Adem Büyük’e emeklerinden ötürü teşekkür etti.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden Adem Büyük ile ilgili yapılan paylaşımda, "2019-2020 sezonu başında kulübümüze Yeni Malatyaspor’dan transfer edilen Adem Büyük, çıktığı 34 resmi maçta 11 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyarak takımımıza önemli katkı verdi. 33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray macerasında 2019-2020 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu sevincini yaşadı. Adem Büyük’e Galatasaray’a katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kendisine kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.