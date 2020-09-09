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Galatasaray’dan Adem Büyük’e teşekkür

Galatasaray, takımdan ayrılan 33 yaşındaki futbolcu Adem Büyük’e emeklerinden ötürü teşekkür etti.

Galatasaray’dan Adem Büyük’e teşekkür

Galatasaray, takımdan ayrılan 33 yaşındaki futbolcu Adem Büyük’e emeklerinden ötürü teşekkür etti.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden Adem Büyük ile ilgili yapılan paylaşımda, "2019-2020 sezonu başında kulübümüze Yeni Malatyaspor’dan transfer edilen Adem Büyük, çıktığı 34 resmi maçta 11 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyarak takımımıza önemli katkı verdi. 33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray macerasında 2019-2020 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu sevincini yaşadı. Adem Büyük’e Galatasaray’a katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kendisine kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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