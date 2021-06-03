Galatasaray’dan yeni anlaşma

Galatasaray Spor Kulübü ile Fiba Emeklilik ve Hayat arasında yapılan işbirliği anlaşmasının basın lansmanı yapıldı.

Fiba Emeklilik ve Hayat, Galatasaray Spor Kulübü ve Re-Pie Portföy Yönetimi, hem kulübe kazandıran hem de taraftarın birikim yapmasını sağlayan Galatasaray Emeklilik planı için güçlerini birleştirdi. Basın lansmanı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşti. Toplantıya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz video konferans ile katıldı. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fiba Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, Re-Pie Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Alim Telci de statta hazır bulundu.

Mustafa Cengiz: "Yabancı sınırlamasının ertelenmesini istiyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu’nda önemli bir toplantıda olduğunu söyleyen Mustafa Cengiz, "Bu lansman çok önemli. Yeni imkanlar açılmasına, ekonomiye katkı yapacak aksiyonlarda bulunması için çok büyük bir fırsat. Teşekkür ediyorum. Lütfen bu tip katılımlar artısın. İnşallah tutar. TFF’deki toplantıdaki konulardan biri harcamalarla ilgili. En çok harcama geçen yıl olduğu bu yıl yine bizde. 370 milyon ama bu brüt. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. Dün gece getirilen yabancı sınırlamasının ertelenmesini istiyoruz" dedi.

Toplantısının açılış konuşmasını yapan Yusuf Günay, "Bugün Galatasarayımız Türk sporu ve hatta Türkiye için çok önemli projenin hayata geçirmenin haklı mutlu ve gurur yaşıyoruz. İlklerin ve enlerin takımı olarak kulübümüz, yaklaşık 2 yıl üzerinde çalıştığımız taraftar emeklilik projesini hayata geçirerek, Türkiye ve dünyada birçok kulübe örnek teşkil edecek projeye imza atıyor. Kulübümüze alternatif, uzun vadede ve sürdürülebilir bir gelir kapısı açmış oldu. Galatasaray emeklilik uzun vadede birçok kazanımları olan bir proje. Taraftarımız emeklik planına dahil olduğunda birikimlerini değerlenebilecek. Onlar kazanırken, kulüplerimiz de kazanmış olacak. Taraftarımız özel avantajlar elde edecek” diye konuştu.

Yusuf Günay: "Yeni, güçlü bir yönetim kazanacak ve Galatasaray emin adımlarla yoluna devam edecek"

Bugün itibariyle Galatasaray Spor Kulübü’nde 44 ayı doldurduğunu aktaran Yusuf Günay, "Dursun Özbek başkan zamanında başlamıştım. Başkan Mustafa Cengiz ile seçimlere girdik. 3 yılımız dolmuş oldu. Yakın çevreme bu sürenin benim için yeterli olduğunu söyledim. Yeni seçimlerde aday olmayacağımı. Galatasaray’a hizmet sadece yönetim kurulunda olmuyor, yönetim kurulunda olmadığım zamanda da Galatasaray’a hizmeti büyük bir aşkla verdim, yine öyle olacak. Ümit ediyoruz yeni, güçlü bir yönetim seçimi kazanacak ve Galatasaray emin adımlarla yoluna devam edecek" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü ile çok güzel bir işbirliğine imza attıklarını dile getiren Erol Öztürkoğlu, "Galatasaray’a özel fon kurduk. Bir spor kulübü için hazırlanan ilk ve tek proje. Bireysel emeklilik sistemi uzun vadede bir sistem. Galatasaraylılar hem emeklilikte aslanlar gibi yaşayacak hem de kulübüne gelir sağlayacak. Galatasaray emeklilik planının tüm camiaya hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Bu işbirliğini yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Alim Telci, "Çok değerli olan bu fonu özenle hazırlandık. Amacımız Galatasaray taraftarının tasarrufunu uzman ellerle yönetmek. Bu değişken fondur. Bu projenin hayata geçirilmesinde herkese teşekkür ediyorum. Tüm paydaşlara hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.