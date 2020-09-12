Galatasaray’ın 11’de yenilerden 4 isim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK maçının 11’inde yeni transferlerden 4’üne şans verdi.

Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Galatasaray’ın 11’i belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği oyunculardan 4’üne 11’de görev verdi. Sakatlığından dolayı olmayan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın yerine transfer edilen Fatih Öztürk, sağ bek Omar Elabdellaoui, milli futbolcu Emre Kılınç ile tekrar yuvasına dönen Arda Turan, mücadeleye 11’de başlayacak. Arda sahaya kaptan olarak çıkacak.

Yeni transferler Etebo, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu ise 21 kişilik kadroda yer almadı.

Galatasaray, Gaziantep FK karşısına Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Emre Kılınç, Arda Turan ve Radamel Falcao 11’i başlayacak.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Ali Yavuz Kol ve Mbaye Diagne yer alıyor.