Gaziantep Polisgücü Avrupa şampiyonu

Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı, Slovenya’da düzenlenen Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonası finalinde Danimarka’nın Copenhagen HC Takımını 3-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Gaziantep Polisgücü Avrupa şampiyonu
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Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı, Slovenya’da düzenlenen Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonası finalinde Danimarka’nın Copenhagen HC Takımını 3-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonası’nda iki takımı ile mücadele eden Gaziantep Polisgücü Spor Kadın ve Erkek takımları finale kalmıştı. Bugün oynanan ilk maçta erkek takımı finalde Danimarka’nın Copenhagen HC Takımını 3-1’lik skorla yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Takımı kutlayan Başkan Mehmet Kaplan, elde edilen sonucun tesadüf olmadığını ifade ederek, ikinci şampiyonluğun kadın takımından geleceğini söyledi.

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