Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Alanyaspor maçına yedeklerde başladı. 22 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 66. dakikasında Younes Belhanda’nın yerine oyuna dahil oldu ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyme heyecanı yaşadı.Portekizli futbolcu, 90+4. dakikada da takımının ikinci golünü kaydetti ve Galatasaray kariyerine golle başladı.
Gedson Fernandes ilk maçında gol attı
Galatasaray’ın yeni transferi Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, Alanyaspor maçı ile birlikte sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi ve rakip fileleri havalandırmayı başardı.
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