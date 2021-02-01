Gökhan Karadeniz: "Samsunspor’u Süper Lig’e çıkarmak için elimden geleni yapacağım"

Samsunsporlu futbolcu Gökhan Karadeniz, "Bu şehire gelirken tek bir şeyin hayalini kurdum. O kupayı sezon sonunda bu şehre getirmek Sadece bu Başka hiçbir şey düşünmüyorum. Bu takımın Süper Lig’e çıkması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Sadece bunu düşünüyorum" dedi.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu Tam Saha Dergisi’ne açıklamalarda bulundu. Trabzonspor’a transfer olduğu dönem sorulan Gökhan Karadeniz, "Trabzonspor’a transfer olduğum dönem takım biraz karışıktı. Çok sayıda transfer yapılmıştı. Yabancı bir hocamız vardı. Beklentiler çok yüksekti. Tabii ki risk de vardı bunun yanında. Aslında çok iyi bir kamp geçirmiş ve iyi bir başlangıç yapmıştım ama işler yolunda gitmeyince de oynamak istiyordum ve oynamam gerekiyordu. Bu yüzden Antalyaspor’a transfer oldum kiralık olarak. Antalyaspor’da çok iyi bir sezon geçirdim. Orada çok iyi bir kadro vardı. Gerçekten iyi bir takımımız vardı. O sezon sonunda şampiyon olduk ve takımı Süper Lig’e çıkardık. Çok iyi geçti diyebilirim Antalyaspor dönemim" cevabını verdi.

"İçimde Göztepe ile ilgili burukluk var"

Kariyerinde istediği performansı veremediği tek takımın Göztepe olduğunu ifade eden Karadeniz, "İçimde o yüzden bir burukluk var Göztepe konusuyla ilgili. Oysa arkamda çok büyük bir destek vardı. Oradaki başkanımız olsun, yönetim kurulumuz olsun, kulüp çalışanları olsun beni çok destekledi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Fakat istediklerimi yapamadım. O performansı veremedim. Ama çok güzel bir kulüpte, her futbolcunun oynamak istediği bir kulüpte oynadım. O yüzden mutluyum. İşler yolunda gitmeyince ayrılma kararı almıştım. Bir hava değişimine ihtiyacım vardı. Aileme yakın olduğu için Bandırma’yı tercih etmiştim. Orada da gidip güzel işlere imza attım" diye konuştu.

"Bu takımın Süper Lig’e çıkması için elimden gelen her şeyi yapacağım"

Samsunspor’a transfer sürecini ve hedeflerini paylaşan Karadeniz, "Hatayspor’dan ayrılmak gibi bir niyetim yoktu açıkçası. Ancak Samsunspor’dan transfer teklifi için aradıklarında çok heyecanlandım ve hiç düşünmeden kabul ettim. Samsunspor her şeyiyle çok büyük bir camia. Çok büyük projeleri ve hedefleri olduğunu biliyorum. Burada olmam gerektiğine inandım ve teklifi kabul ettim. Bu şehire gelirken tek bir şeyin hayalini kurdum. O kupayı sezon sonunda bu şehre getirmek Sadece bu Başka hiçbir şey düşünmüyorum. Bu takımın Süper Lig’e çıkması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Sadece bunu düşünüyorum. Attığım imzadan da belli olduğu gibi inşallah takımı Süper Lig’e çıkartıp, uzun yıllar Samsunspor’a hizmet etmek istiyorum. Bu şehirde futbol oynamak gerçekten benim için çok keyifli. İnşallah Allah da bana nasip eder" şeklinde konuştu.

"Ertuğrul Sağlam ile çalışmak çok keyifli"

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile ilgili görüşlerini de açıklayan tecrübeli futbolcu, "Ertuğrul Hocamla ilk kez çalışma fırsatı buluyorum. Gerçekten çok başarılı ve bilge bir teknik adam. Futbolcularla ilişkileri de gerçekten çok iyi. Onunla çalışmak çok keyifli. İnşallah onun futbolcusu olarak sezon sonu şampiyonluk yaşamak nasip olur" dedi.