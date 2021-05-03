Göztepe Kulübü’nden yapılan açıklamada Hırvat oyuncu Zlatko Tripic ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Oyuncumuz Zlatko Tripic ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Tripic’e katkılarından ötürü teşekkür ede

Göztepe Kulübü’nden yapılan açıklamada Hırvat oyuncu Zlatko Tripic ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Oyuncumuz Zlatko Tripic ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Tripic’e katkılarından ötürü teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz" denildi.

Göztepe Kulübü’nden yapılan açıklamada Hırvat oyuncu Zlatko Tripic ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Oyuncumuz Zlatko Tripic ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Tripic’e katkılarından ötürü teşekkür ede
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Göztepe Kulübü’nden yapılan açıklamada Hırvat oyuncu Zlatko Tripic ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Oyuncumuz Zlatko Tripic ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Tripic’e katkılarından ötürü teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz" denildi.
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