Harun Erdenay: "Hedefimiz ülke basketbolunu eski günlerine döndürmek"

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda başkan adayı olan Harun Erdenay, "Hedefimiz ülke basketbolunu kazanan ve turnuvalarda zirveyi zorlayan eski günlerine geri döndürmek" dedi. Erdenay, göreve geldikleri takdirde A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene ile çalışmaya devam edebileceklerini de ifade etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 4 Kasım Perşembe günü yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurulu öncesi eski basketbolcu ve federasyon başkanı Harun Erdenay, düzenlediği basın toplantısıyla adaylığını açıkladı. Düzenlenen toplantıda hedeflerine ve projelerine değinen Erdenay, yönetim kuruluyla beraber projelerini açıkladı. Türk basketbolunun hem erkek hem de kadınlarda büyük bir düşüş içerisinde olduğunu ifade eden Erdenay, "2016 yılında erkeklerde dünya sekizincisiyken şu anda 16’ncılığa kadar geriledik. Kadınlarda da altıncılıktan 10’unculuğa düştük. Benim ve yönetim kurulu arkadaşlarımın ilk hedefi, ülke basketbolunu kazanan ve turnuvalarda zirveyi zorlayan eski günlerine geri döndürmektir. Dolu ve coşkulu tribünler önünde, rakip takıma zor anlar yaşatan, ülkeyle kenetlenen ve başarısı herkes tarafından konuşulan basketbolumuzu dünyaya tekrar hatırlatma vakti geldi. Ülke basketbolunu kazanan ve turnuvalarda zirveyi zorlayan eski günlerine geri döndüreceğiz. Türkiye’yi yeniden bir basketbol ülkesi yapacağız" şeklinde konuştu.

"Avrupa ve Dünya Şampiyonası’nı Türkiye’ye getireceğiz”

Avrupa ve Dünya Şampiyonları gibi büyük organizasyonları kısa vadede Türkiye’ye getireceklerini aktaran Harun Erdenay, "Mutlaka kısa vadede bir, hemen ardından iki organizasyonu ülkemize getirmek ana hedefimiz olacaktır. Böylece şampiyonaları ülkemizde izleme şansı yakalayacak olan Türk seyircisinin de içinde sönmüş olan basketbol ateşini tekrar yakacağız. Bu tür organizasyonların ülke ekonomisine ve tanıtımına, kültür ve turizmine katkısı kaçınılmaz olacaktır" diye konuştu.

“Kulüplerin gelirlerini arttıracağız”

Her ligin sponsoru olacağını ve bu sayede kulüp gelirlerini artırmayı amaçladıklarına değinen Erdenay, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

’’TBF artık kendi kaynaklarını oluşturan ve marka değeri her geçen gün artan bir yapıya kavuşacak. Sadece federasyona değil, kulüplerimize de sponsor bulma ve kaynak oluşturma süreçlerine katkıda bulunacağız. Ama en önemlisi oluşturulan kaynakları, sadece ve sadece basketbol için kullanacağız. Alanında uzman kişilerden oluşturulacak çalışma grupları ile her ligin pazarlama stratejileri oluşturulup, lig statüleri ile ilgili gerekli düzenleme ve güncellemeleri yapacak bir sponsora sahip olması sağlanacaktır. Yayın hakları ve sponsorluk gelirlerindeki takım payları, gerekli görüşme ve girişimler yapılarak arttırılacaktır. Liglerimiz, basketbolseverler için daha cazip hale getirilip, seyir talebi arttırılarak 2022-2023 sezonunda yeni yayın ihalesine çıkılacaktır.”

"Bölgesel ligler geri gelecek”

Basketbolu tabana yaymak amacıyla kapatılan bölgesel ligleri yeniden açacaklarını ifade eden Harun Erdenay, "Ana hedefimiz 81 ilin en az bir takımının basketbol liglerinde olmasıdır. Basketbolsuz il kalmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu ile kapalı spor salonu anlaşmaları yapılacaktır. Türk basketboluna hem oyuncu yetiştirme hem de şehir ve bölgeler arasındaki iletişim ve etkileşimi artırma anlamında büyük katkısı olan; basketbolun tabana yayılması ve daha fazla yaygınlaştırılması için 82 kulübün, 48 şehirde faaliyet gösterdiği, 750-1000 adet basketbolcu, 75-100 adet antrenörün, 150-180 adet hakemin ve 100 kadar gözlemcinin görev aldığı, 2017-2018 yılında iptal edilen bölgesel ligler geri gelecek" değerlendirmesini yaptı.

"Orhun Ene ile devam edeceğiz”

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene hakkında sorulan soruya ise Erdenay, “Göreve gelirsek Orhun Ene iyi bir antrenör ve sözleşmesi de devam ediyorsa, Orhun Ene de çalışmak isterse devam ederiz. Bizi turnuvalara Orhun Ene götürecek” cevabını verdi.

“Yabancı kuralında küçük bir değişiklik olabilir”

Yabancı kuralıyla ilgili de konuşan Erdenay, “5 yabancı sınırının indirileceğini düşünmüyorum, kulüpler karşı çıkacaktır. Lig kurulu yapılacak temsilciler gelecek onlar yabancı oyuncu isteyecek, biz Türk oyuncular olsun diye konuşacağız. 4+1, 3+2 gibi formüller olabilir. Yabancı kuralında ufak bir değişiklik olabilir” şeklinde konuştu.