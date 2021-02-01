Home Ground turnuvasında şampiyon belli oldu

Red Bull’un Home Ground turnuvası ilk şampiyonunu buldu. Dünyanın en iyi Valorant takımlarının davet edildiği turnuvada şampiyon G2 Esports oldu. Final mücadelesinde Team Liquid’ı 3-1’lik skorla geçen G2 Esports takımı 10 bin poundluk ödülün de sahibi oldu.Dünyanın en iyi Valorant takımları Red Bull’un Home Ground turnuvasında buluştu. 28-31 Ocak tarihleri arasında çevrimiçi düzenlenen turnuva büyük bir heyecana sahne oldu. Formatıyla dikkat çeken Home Ground turnuvasında rakiplerini birer birer geçen G2 Esports şampiyon oldu. Final mücadelesinde Team Liquid’ı 3-1’lik skorlar geçen G2 Esports takımı 10 bin poundluk ödülün de sahibi oldu. Ninjas In Pyjamas takımı ise turnuvayı 3. olarak tamamladı. Nefes kesen mücadelelerin tekrarı canlı görüntü akışı platformu üzerinden izlenebiliyor.