Hüseyin Yücel’den Beşiktaş’a 5 milyon TL

Beşiktaş Eski Yöneticisi Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı ekibe 5 milyon TL’lik katkı sağladı. Yücel, son olarak siyah-beyazlı ekibin jimnastik takımına sponsor oldu.
’Bırakmam Seni’ kampanyasına 1 milyon TLYönetimde olmamasına karşın her fırsatta birlik beraberlik çağrısı yapan Hüseyin Yücel, Bırakmam Seni kampanyasında canlı yayına bağlanarak "Sen, ben yok, Beşiktaş var. Her fırsatta yönetime destek olmak için elimizden geleni yaparız" diyerek 1 milyon 903 TL bağışta bulunmuştu. Kulübün çıkardığı maskelerden yüklü miktarda alım yapan Yücel, ardından da yeni sezon formalarından 1903 adet alarak desteğini sürdürmüştü. Eski yönetici Hüseyin Yücel, kulübe bu sezon toplamda 5 milyon TL’yi bulan destek sağladı. Jimnastik takımı için yapılan sponsorluk anlaşmasının önümüzdeki günlerde Beşiktaş Kulübü tarafından duyurulması bekleniyor.