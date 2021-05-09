ING Basketbol Süper Ligi: Anadolu Efes: 84 - Darüşşafaka: 74

Basketbol Süper Ligi 30. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, sahasında Darüşşafaka’yı 84-74 mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ali Serkan Emlek xx, Fatih Arslanoğlu xx, Mehmet Karabilecen xx
Anadolu Efes: Buğrahan Tuncer xxx 20, Dzanan Musa xxx 14, Sertaç Şanlı xxx 13, Tibor Pleiss xxx 12, Yiğitcan Saybir xx 7, Tolga Geçim xx 7, Erten Gazi xx 6, James Anderson 3 xx, Doğuş Balbay x 2, Chris Singleton x
Darüşşafaka: Josh Magette xxx 15, Andrew Andrews xxx 14, Grant Jerrett xxx 14, Berk Demir xxx 12, Jarmar Gulley xx 8, Ryan Shanahan Luther xx 7, Sinan Güler xx 4, Doğuş Özdemiroğlu x, Erkan Veyseloğlu x, Emircan Koşut x
Başantrenör: Selçuk Ernak
1. Periyot: 18-22 (Darüşşafaka lehine)
Devre: 43-38 (Darüşşafaka lehine)
3. Periyot: 57-575 faul alanlar: Tibor Pleiss, Doğuş Balbay (Anadolu Efes)