Fenerbahçe’nin yeni transferi İrfan Can Kahveci, “Babamın hayallerini gerçekleştirdiğim için mutluyum. Formanın hakkını sahada vereceğim” dedi.
Emre Belözoğlu: “Camianın ayakta durmasının tek sebebi Ali Koç’tur”
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, İrfan Can transferi ile ilgili, “Büyük Fenerbahçe ailesine hoş geldin. Ali Koç Başkan’ın emeği çok büyük. Camianın ayakta durmasının tek sebebi Ali Koç’tur. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Açıklamaların ardından İrfan Can Kahveci ablası ve kız arkadaşıyla poz verirken Fenerbahçe logolu fincanla kahve içti. Kahveci, Fenerbahçe’de 17 numaraları formayı giyecek.