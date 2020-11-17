İstanbul ve Ankara’ya CEV’den görev!

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Challenge Kupası’nda oynanacak olan son 16 turu ve çeyrek final müsabakalarına, İstanbul ve Ankara ev sahipliği yapacak.

CEV, Şampiyonlar Ligi’nin ardından Challenge Kupası’nın da bu yılki edisyonunda korona virüs pandemisi nedeniyle bazı değişikliğe gitti. Çift maç eleme usulüne göre oynanan CEV Challenge Kupası’nda karşılaşmalar (son 16 turu ve çeyrek final turu), alt alta aynı çatala denk gelen dört takımın aynı şehirde 1 organizatör takımın ev sahipliğinde düzenlenecek. Son 16 turu ve çeyrek final turları ise birer maç üzerinden oynanacak.

Kulüp ve ulusal federasyon temsilcilerinin katılımıyla yapılan video konferansın ardından, Challenge Kupası’nda son 16 turu ve çeyrek final etaplarına ev sahipliği yapacak takımlar belli oldu.

Erkeklerde Halkbank ve Ziraat Bankkart ev sahipliği yapacak

Erkekler kategorisindeki Halkbank, 15-17 Aralık 2020 tarihleri arasında son 16 turu (1/8) ve çeyrek final turu (1/4) karşılaşmalarına Ankara’da ev sahipliği yapacak. Halkbank’ın ev sahipliğinde düzenlenecek etaplarda eşleşmeler şu şekilde:

Son 16 Turu

Halkbank - Sport Lisbon e Benfica (Portekiz)

Sollentuna VC (İsveç) - AS Cannes (Fransa)

Çeyrek Final

Halkbank - Sport Lisbon e Benfica (Portekiz) maçının galibi / Sollentuna VC (İsveç) - AS Cannes (Fransa) maçının galibi.

Ziraat Bankkart ise, 08-10 Aralık 2020 tarihleri arasında son 16 turu (1/8) ve çeyrek final turu (1/4) karşılaşmalarına Ankara’da ev sahipliği yapacak. Ziraat Bankkart’ın ev sahipliğinde düzenlenecek etaplarda eşleşmeler şu şekilde:

Son 16 Turu (1/8)

Ziraat Bankkart - Omonia Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)

PANU VK (Estonya) - Bye

Çeyrek Final (1/4)

Ziraat Bankkart-Omonia Nicosia maçının galibi - PANU VK

Kadınlarda Sistem9 Yeşilyurt ev sahipliği yapacak

Kadınlar kategorisindeki Sistem9 Yeşilyurt, 15-17 Aralık 2020 tarihleri arasında son 16 turu (1/8) ve çeyrek final turu (1/4) karşılaşmalarına İstanbul’da ev sahipliği yapacak.

Son 16 Turu

Sistem9 Yeşilyurt - TK Kaunas VDU (Litvanya)

ASKÖ Steelvolleys Linz-Steg (Avusturya)-UVC Holding Graz (Avusturya) maçının galibi / Jedintso Stara Pazova (Sırbistan)-Kairos Ponta Delgada (Portekiz) maçının galibi.

Çeyrek Final

Sistem9 Yeşilyurt - TK Kaunas VDU (Litvanya) maçının galibi / ASKÖ Steelvolleys Linz-Steg (Avusturya)-UVC Holding Graz (Avusturya) maçının galibi / Jedintso Stara Pazova (Sırbistan)-Kairos Ponta Delgada (Portekiz) maçının galibi.

Türk Hava Yolları ise, 15-17 Aralık 2020 tarihleri arasında son 16 turu (1/8) ve çeyrek final turu (1/4) karşılaşmalarını İspanya’da oynayacak.

Son 16 Turu

Türk Hava Yolları - C.S.M. Lugoj (Romanya)

CV Gran Canaria (İspanya) - Vandeouvre Nancy VB (Fransa)

Çeyrek Final

Türk Hava Yolları - C.S.M. Lugoj (Romanya) maçının galibi / CV Gran Canaria (İspanya) - Vandeouvre Nancy VB (Fransa) maçının galibi.