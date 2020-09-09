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İstanbul’da heyecan ikinci günde devam ediyor

TEB BNP PARİBAS TENNİS CHAMPİONSHİP İSTANBUL’DA TEKLERDE VE ÇİFTLERDE ANA TABLO MAÇLARI, BUGÜN GÜNDÜZ SAATLERİNDE OYNANAN MAÇLARLA DEVAM ETTİ.

İstanbul’da heyecan ikinci günde devam ediyor

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul’da teklerde ve çiftlerde ana tablo maçları, bugün gündüz saatlerinde oynanan maçlarla devam etti.

Teklerde son 32 turu maçları oynanırken günün ilk maçında turnuvanın 6 numaralı seri başı Belçikalı raket Alison Van Uytvanck, Slovakyalı rakibi Viktoria Kuzmova’yı 6-3 ve 6-4’lük iki set sonucunda 1 saat 14 dakikada mağlup etti ve adını son 16 tenisçi arasına yazdırdı.

Günün bir diğer karşılaşmasında 8 numaralı seri başı Japon raket Misaki Doi, ana tabloya elemelerden katılım sağlayan Avusturalyalı rakibi Ellen Perez’i 6-7 (4-7), 7-5 ve 6-1’lik setlerle geriden gelerek 2 saat 23 dakikada mağlup etti.

Turnuvaya elemelerden wild card ile katılan dünya eski 5 numarası Kanadalı raket Eugenie Bouchard ise Bulgar rakibi Viktoriya Tomova’yı 6-2 ve 6-4’lük iki setle rahat bir şekilde mağlup etti ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Çiftlerde seri başları turladı

Çiftlerdeki 1 numaralı seri başı Alea Guarachi/Desirae Krawczyk ikilisi, rakipleri Lidziya Marozava/Andreea Mitu çiftini 4-6, 6-1 ve 10-8’lik setlerle geriye düşmelerine rağmen mağlup ederek İstanbul’da çeyrek finale yükselen ilk çift oldu. Turnuvanın 3 numaralı seri başı Kaitlyn Christian/Giuliana Olmos ikilisi, Bibiane Schoofs/Van Der Hoek çiftini final setine giden maçta 1 saat 27 dakika sonunda 6-4, 3-6 ve 10-7’lik setler sonucunda mağlup etti ve çiftlerde çeyrek finale yükselen ikinci takım oldu.

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