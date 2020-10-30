banner3088

İzmir’deki deprem nedeniyle 4 maç ertelendi. Süper Lig’de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig’de Menemenspor - Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig’deki Bergama Belediyespor - Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tar

İzmir’deki deprem nedeniyle 4 maç ertelendi. Süper Lig’de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig’de Menemenspor - Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig’deki Bergama Belediyespor - Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihte yapılacak.

İzmir’deki deprem nedeniyle 4 maç ertelendi. Süper Lig’de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig’de Menemenspor - Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig’deki Bergama Belediyespor - Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tar
İzmir’deki deprem nedeniyle 4 maç ertelendi. Süper Lig’de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig’de Menemenspor - Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig’deki Bergama Belediyespor - Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihte yapılacak.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD Başkanı Güllüoğlu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD Başkanı Güllüoğlu...
  1. GENEL

banner3196

banner3552

banner3197