google-site-verification=UM34b3s7ORaRgSmyVSB6p2CR8utJFgljVEA4fn4czpk

banner3943

Jesse Sekidika, Konyaspor’a kiralandı

Galatasaray, Nijeryalı futbolcusu Jesse Sekidika’nın sezon sonuna kadar Konyaspor’a kiralandığını açıkladı.

Jesse Sekidika, Konyaspor’a kiralandı

banner3909
Galatasaray, Nijeryalı futbolcusu Jesse Sekidika’nın sezon sonuna kadar Konyaspor’a kiralandığını açıkladı.

Galatasaray’ın Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika’nın 2020-2021 sezonu sonuna kadar Konyaspor Kulübü’ne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcu ve menajeri net 260 bin Euro tutarındaki bedelden feragat etmiştir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri İttifak Holding Konyaspor tarafından ödenecektir."
YORUM EKLE
Gönder

banner3944

banner3883

banner3552

banner3212

banner3841