Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Jose Sosa, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Arjantinli Jose Sosa, takımdan ayrı çalıştı. Salonda çalışmalarına devam eden Arjantinli futbolcu daha sonra sahada düz koşu yaptı. Düz koşunun ardından tekrar salona dönen Sosa çalışmalarına burada devam etti.