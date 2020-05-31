Kadın antrenörler, fırsat eşitliği istiyor

Kadın Futbol Kulüpler Birliği’nin çalışma grubunda bir araya gelen kadın antrenörler, mesleklerinde yaşadıkları zorlukları dile getirerek, TFF’den bu konuda daha fazla destek istediler.
Kulüpler Birliği adına açıklama yapan yönetim kurulu üyesi Nurcan Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu’na yeni sezona dair verecekleri raporda antrenörlerin olanaklara eşit erişimine adil temsiline dair görüşleri de sunacaklarını söyledi. Çelik antrenörler çalışma grubunun bugüne kadar bir eksik olduğunu, birliğin eşit futbol vizyonu ile antrenörlerden sonra diğer alanlarda da adil temsil için çalışma grupları oluşturulacağını ifade etti.
Telekonferans üzerinden yapılan toplantıya Adana, Eskişehir, İstanbul, Gaziantep, Kocaeli illerindeki kadın futbol takımlarını çalıştıran sekiz antrenör katıldı. Kadınlar İçin Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği (KASFAD) ve Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) temsilcileri de toplantıda yer aldılar.