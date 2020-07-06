Kartal Özmızrak, İspanya takımı Obradoiro’ya transfer oldu

Darüşşafaka’da forma giyen milli basketbolcu Kartal Özmızrak, İspanya ekibi Obradoiro’ya transfer oldu. Kartal, Obradoiro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Son 3 sezondur Darüşşafaka’da oynayan milli basketbolcu Kartal Özmızrak, İspanyol temsilcisi Obradoiro’ya transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki basketbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Kartal, Eurocup’ta bu sezon oynadığı 16 müsabakada 6.8 sayı, 1.9 asist ve 1.4 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Başarılı oyun kurucu kariyerinde Beşiktaş, Eskişehir Basket ve İstanbul BB’de oynadı.

Kartal Özmızrak, sosyal medya hesabından yayımladığı ayrılık mesajında şu ifadelere yer verdi:

"5 yıl önce çatısı altına girdiğim, 3 yıl gururla formasını terlettiğim Darüşşafaka’dan yeni bir serüvene başlamak üzere ayrılıyorum. 3 yıl içerisinde Euocup şampiyonluğu, Türkiye Kupası finali de dahil olmak üzere birçok anlamlı ve güzel galibiyetler yaşadık. Ömür boyu sürecek dostluklar ve hatırlanacak anılar biriktirdim. Şimdi kariyerime her zaman hedeflerimden biri olan İspanya’da devam edeceğim. Üzerimde emeği olan yöneticilere, antrenörlere, emektar kulüp çalışanlarımıza, her zaman desteğini hissettiğimiz taraftarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Umarım bir gün yollarımız tekrar kesişir."