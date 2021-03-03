Kartal savunmayı toparladı, zirve yürüyüşünü sürdürdü

Süper Lig’in 28. haftasında Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 1-0’lık skorla geçen Beşiktaş, son 4 lig maçını gol yemeden kazandı ve zirve yürüyüşünü sürdürdü. Milli ara öncesinde 4 kritik maça çıkacak olan Beşiktaş, bu karşılaşmaların hepsini İstanbul’da oynayacak.
Performanslar göz dolduruyorBeşiktaş’ta çok fazla forma şansı bulamayan isimlerin performansları teknik ekibi memnun ediyor. Mide rahatsızlığı nedeniyle son anda ilk 11’den çıkan kaleci Ersin’in yokluğunda eldivenleri takan Utku, maç boyunca hatasız bir performans ortaya koydu ve kalesini gole kapadı. Oyuna sonradan dahil olan Gökhan Töre de, maça hareket getirdi. Kartal’ın en dikkat çeken isimlerinden birisi de Welinton oldu. Sezon başında kadroda en çok eleştirilen isimlerden olan Brezilyalı savunmacı, gelişimiyle öne çıkarken, savunmanın vazgeçilmez ismi oldu. Welinton’un Vida ile olan uyumu da, siyah-beyazlı ekibin savunmasını toparlamasındaki en büyük etken.