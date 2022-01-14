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Kasımpaşa, Mamadou Fall’ı kadrosuna kattı

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Kasımpaşa, son olarak Belçika ekiplerinden Charleroi’de forma giyen Senegalli futbolcu Mamadou Fall ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa, Mamadou Fall’ı kadrosuna kattı
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Kasımpaşa, son olarak Belçika ekiplerinden Charleroi’de forma giyen Senegalli futbolcu Mamadou Fall ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa, devre arası transfer dönemi takviyelerine başladı. Lacivert-beyazlı ekip, son olarak Belçika takımlarından Charleroi’de forma giyen Mamadou Fall’ı 2.5 yıllığına renklerine bağladı. Kasımpaşa’dan transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "Son olarak Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden RSC Charleroi’de forma giyen sağ kanat oyuncusu Mamadou Fall, sağlık sponsorumuz Liv Hospital’da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2.5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.

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6 sezondur Charleroi forması giyen Fall, 140 resmi müsabakada, 24 kez rakip fileleri havalandırdı.

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