Kerem Kamal, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda finale yükseldi

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçi Kerem Kamal, yarı final turunda karşılaştığı Belaruslu rakibi Hileb Makaranka’yı 7-2 yenerek finale çıktı. Kerem Kamal, final maçında Dünya Şampiyonu Rus Sergey Emelin ile mücadele edecek.Polonya’nın başkenti Varşova’da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stilde Kerem Kamal finalist oldu. 60 kilogramda yarışan milli güreşçi, çeyrek finalde Viktor Petryk’i 5-1 ile geçerek yarı finale yükselmişti. Kamal, yarı final müsabakasında da Belaruslu rakibi Hileb Maranka’yı 7-2 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu. Ay-yıldızlı sporcu, final mücadelesinde Dünya Şampiyonu Rus güreşçi Sergey Emelin ile karşı karşıya gelecek.