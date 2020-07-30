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Kopenhag - Başakşehir maçı seyircisiz

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU RÖVANŞINDA KOPENHAG İLE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR ARASINDA DANİMARKA'DA OYNANACAK KARŞILAŞMADA SEYİRCİ ALINMAYACAK.

Kopenhag - Başakşehir maçı seyircisiz

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasında Danimarka’da oynanacak karşılaşmada seyirci alınmayacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Medipol Başakşehir’in Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacağı maçta seyirci olmayacak. Kopenhag Kulübü’nün resmi internet sitesinden yer alan açıklamada, daha önce seyircili oynaması için yapılan başvurunun UEFA tarafından olumsuz karşılandığı belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA’nın başvurumuzu uygun bulmayıp, işleme almamasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Türkiye’deki maçta stada seyirci alınırken, Danimarka’daki maçın seyircisiz oynanmasını adil bulmadık."

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