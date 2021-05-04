Laura Heyrman, Eczacıbaşı VitrA’da

2021-2022 sezonu kadrosunu oluşturmaya devam eden Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, Belçikalı orta oyuncu Laura Heyrman’ı transfer etti.

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, Belçikalı orta oyuncu Laura Heyrman’ı kadrosuna kattı. Kariyeri boyunca Belçika, Japonya ve İtalya liglerinde oynayan tecrübeli oyuncu, önümüzdeki sezondan itibaren turuncu beyazlı formayı giyecek. Heyrman, geçtiğimiz sezon takımı Saugella Monza ile CEV Kupası Şampiyonluğu yaşamıştı.

Yeni takım arkadaşlarıyla tanışacağı için heyecanlı olduğunu söyleyen Heyrman, “Türkiye’de ve Eczacıbaşı VitrA’da oynamak benim için bir onur. Takım arkadaşlarımla birlikte sahada yaşayacağımız her andan keyif almak ve hep birlikte yeni başarıları kucaklamak için sabırsızlanıyorum. Eczacıbaşı ailesine, bütün ekibimize ve taraftarlarımıza selamlarımı iletiyorum” sözleriyle görüşlerini aktardı.

Laura Heyrman kimdir?

1993 doğumlu Belçikalı voleybolcu Laura Heyrman, orta oyuncu pozisyonunda oynuyor. 2009’da Belçika’nın Asterix Kieldrecht takımında profesyonel voleybol hayatına başlayan Heyrman sırasıyla; Dresdner (2012-2013), Liu Jo Modena (2013-2016), River Volley Piacenza (2016-2018), Hitachi Rivale (2018-2019) ve Saugella Monza (2019-2021) takımlarında forma giydi. Aynı zamanda Belçika Milli Takımı’nda da görev yapan orta oyuncu, genç milli takımıyla U18 Dünya Şampiyonası’nda bronz ve U18 Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya elde etti.

Kulüp Başarıları

- Belçika Ligi Şampiyonluğu ( 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012)

- Belçika Kupası (2009-2010, 2010-2011, 2011-2012)

- 2010 Belçika Süper Kupa - Altın Madalya

- 2010 CEV Challenge Kupası - Gümüş Madalya

- 2020-2021 CEV Kupası - Altın Madalya

Milli Takım Başarıları

- 2009 U18 Avrupa Şampiyonası - Altın Madalya

- 2013 Avrupa Şampiyonası - Bronz Madalya

- 2013 Avrupa Voleybol Ligi - Gümüş Madalya