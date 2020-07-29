Leicester City’de hedef Vedat Muriqi

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi’ye talip oldu.
Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 resmi müsabakaya çıktı ve 17 gol, 6 asistlik performans gösterdi.
FENERBAHÇE’NİN KOSOVALI GOLCÜSÜ VEDAT MURİQİ’YE, İNGİLİZ EKİBİ LEİCESTER CİTY TALİP OLDU.
İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi’ye talip oldu.
Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 resmi müsabakaya çıktı ve 17 gol, 6 asistlik performans gösterdi.