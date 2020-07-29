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Leicester City’de hedef Vedat Muriqi

FENERBAHÇE’NİN KOSOVALI GOLCÜSÜ VEDAT MURİQİ’YE, İNGİLİZ EKİBİ LEİCESTER CİTY TALİP OLDU.

Leicester City’de hedef Vedat Muriqi

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi’ye talip oldu.

Fenerbahçe’de bu sezon pandemi öncesinde iyi performans gösteren golcü futbolcu Vedat Muriqi’ye İngiliz temsilcisi Leicester City’nin talip olduğu iddia edildi. İngiliz basınında yer alan habere göre Leicester’ın 26 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.

Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 resmi müsabakaya çıktı ve 17 gol, 6 asistlik performans gösterdi.

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