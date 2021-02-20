Lider VakıfBank’tan 28. galibiyet

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi’nin 29’uncu haftasında PTT Spor’u 25-16, 25-18 ve 31-29’luk setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki 28’inci galibiyetini aldı. Normal sezonu lider bitirmeyi Fenerbahçe galibiyetiyle garantileyen sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi’nin son haftasında Çan Gençlik Kale Spor’la 11 Mart Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak.

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla ’Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı’ olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi’nin 29’uncu haftasında PTT Spor’u 25-16, 25-18 ve 31-29’luk setlerle 3-0 mağlup etti. VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmanın ilk setinin teknik molasına 12-7 önde giren sarı-siyahlılar, mola dönüşü file önündeki blok performansıyla seti 25-16 aldı.

İlk sette olduğu gibi ikinci setin de teknik molasına 12-7 önde girmeyi başaran VakıfBank, set boyunca hücum ve bloktaki üstünlüğünü sürdürdü ve seti 25-18 alarak mücadelede 2-0 öne geçti. PTT Spor’un üçüncü sette geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 31-29 karşılaşmayı 3-0 kazanarak ligdeki 28’inci galibiyetini aldı. Normal sezonu lider bitirmeyi Fenerbahçe galibiyetiyle garantileyen sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi’nin son haftasında Çan Gençlik Kale Spor’la 11 Mart Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak.