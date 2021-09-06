Lille’de ağustos ayının futbolcusu Burak Yılmaz oldu

Fransız takımı Lille’de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, taraftarların oylarıyla takımda ağustos ayının futbolcusu seçildi.
36 yaşındaki futbolcu, Lille’de ağustos ayında oynadığı 4 karşılaşmada 1 gol kaydetti.
Fransız takımı Lille’de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, taraftarların oylarıyla takımda ağustos ayının futbolcusu seçildi.
Fransız takımı Lille’de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, taraftarların oylarıyla takımda ağustos ayının futbolcusu seçildi.
36 yaşındaki futbolcu, Lille’de ağustos ayında oynadığı 4 karşılaşmada 1 gol kaydetti.