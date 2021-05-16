Mahmoud Charr, yenilgisiz rakibini nakavt etti

WBA dünya şampiyonu boksör Mahmoud Charr, Amerikalı 139 kilo ve iki metrelik dev rakibi Christopher Lovejoy’u ikinci rauntta nakavt etti.

19 maçın hepsini nakavtla kazanmış olan rakip Lovejoy, birinci rauntta saldırarak tüm rakiplerine yaptığı gibi Mahmoud Charr’ı da nakavt etmek istedi ancak tecrübeli boksör Mahmoud Charr, buna müsaade etmeyerek, ikinci rauntta köşeye sıkıştırdığı rakibini sağlı sollu güçlü yumruklarla sersemletip, yere yığmayı başardı. Lovejoy, aldığı güçlü yumrukların etkisiyle ayağa kalkamayınca hakem maçı bitirerek Mahmoud Charr’ı galip ilan etti.

Bu sonuçla dünya listelerinde zirveye ulaşan Mahmoud Charr, önümüzdeki aylarda süper şampiyon Anthony Joshua ile ringe çıkmaya hak kazandı. Dünya medyasının büyük ilgi gösterdiği karşılaşma özellikle Amerikan ve Alman basını tarafından ilgiyle takip edildi.

Sosyal medya hesabından Türkçe olarak zaferine inanan ve destekleyenlere çok teşekkür ettiğini belirten Mahmoud Charr, "Karşılaşmadan önce çok gergindim. Üç buçuk yıllık bir aradan sonra yeniden ringlere dönerek güçlü rakibim karşısında böylesine bir başarıya imza atmak bana ayrı bir mutluluk verdi. Bu karşılaşmanın ardından yeniden Türkiye’ye giderek beni gerek basınıyla ve gerekse attıkları mesajlarla destekleyen Türk halkına teşekkür edeceğim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ederek, kemerimi kendisine hediye edeceğim" dedi.