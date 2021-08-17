Marcao 44. maddeden sevk edilirse en az 5 maç ceza alacak

Galatasaray’da takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na saldıran Marcao, TFF Futbol Disiplin Talimatı madde 44’ten sevk edilirse, PFDK’dan 5 ile 10 maç arası ceza alabilir.

Süper Lig’in ilk haftasında Giresunspor - Galatasaray karşılaşmasının 61. dakikasında çok ilginç bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılıların iki futbolcusu Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında sert tartışma yaşandı. Maç içerisinde paslarda yaşanan hatalardan sonra Marcao, Kerem’e söylenirken, Brezilyalı futbolcu kendisine sus işareti yapan Kerem’e sinirlenerek, önce kafa ardından da yumruk attı. Maçın hakemi Erkan Özdamar, yaşanan olayı VAR uyarısıyla izleyerek Brezilyalı futbolcuyu kırmızı kartla oyundan attı.

Kırmızı kart gördükten sonra soyunma odasına giden Marcao’yu mücadelenin sona ermesinin ardından kulüp yetkilileri takımdan önce havalimanına götürdü. Brezilyalı futbolcu takım otobüsünde yer almadı. Müsabakanın bitmesinin ardından soyunma odasında Kaptan Fernando Muslera, Marcao ve Kerem’i bir araya getirdi. Muslera’nın yanında Marcao, Kerem’den özür diledi.

Teknik Direktör Fatih Terim’in, sahada takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na saldıran Marcao için tüm takıma da mesaj olacak nitelikte bir ceza vermesi bekleniyor.

En az 5 maç

Direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Marcao’yu hakem Erkan Özdamar saldırı başlığında raporuna yazarsa, Brezilyalı futbolcu TFF Futbol Disiplin Talimatına göre 44. maddeden ceza alacak. 44. maddede ise, ’Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir’ ifadeleri yer alıyor.

İlk vukuatı değil

Geçtiğimiz sezon lige verilen milli arada Galatasaray, Ümit Milli Futbol Takımı ile hazırlık maçı oynamış, karşılaşma 70. dakikada bitirilmiş ancak nedeni ise açıklanmamıştı. İddialara göre maçta Marcao, Halil Dervişoğlu ile yaşanan ikili mücadele sonrası genç oyuncuya tokat atmış ve yaşananların ardından Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas takımı sahadan çekmişti.