M.Başakşehir Berkay Özcan ile devam dedi

Süper Lig lideri M.Başakşehir, sezon başında Hamburg’dan kiralanan Berkay Özcan’ın satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.
Turuncu-lacivertliler ile toplamda 23 maça çıkan Berkay Özcan, gol ya da asist üretemedi.
Süper Lig lideri M.Başakşehir, sezon başında Hamburg’dan kiralanan Berkay Özcan’ın satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.
Süper Lig lideri M.Başakşehir, sezon başında Hamburg’dan kiralanan Berkay Özcan’ın satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.
Turuncu-lacivertliler ile toplamda 23 maça çıkan Berkay Özcan, gol ya da asist üretemedi.