Meryem Betül Çavdar’dan gümüş madalya

Meryem Betül Çavdar, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları para tekvando K44 49 kg finalinde rakibine mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
Başarılı sporcu, para tekvandoda Türkiye’ye ilk gümüş madalyasını da kazandırmış oldu.
Meryem Betül Çavdar, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları para tekvando K44 49 kg finalinde rakibine mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
Meryem Betül Çavdar, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları para tekvando K44 49 kg finalinde rakibine mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
Başarılı sporcu, para tekvandoda Türkiye’ye ilk gümüş madalyasını da kazandırmış oldu.