Mesut Özil’in ilk kez derbide

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, Galatasaray derbisinin 63. dakikasında oyuna dahil oldu.

Mesut Özil’in ilk kez derbide
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Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, Galatasaray derbisinin 63. dakikasında oyuna dahil oldu.

Süper Lig’in 24. Haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Müsabakanın 63. dakikasında Mert Hakan Yandaş’ın yerine dahil olan Özil, Galatasaray derbisinde 27 dakika forma giydi.
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