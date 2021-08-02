MHK Semineri resmi açılışı gerçekleşti

Merkez Hakem Kurulu’nun Yaz Semineri’nin resmi açılışı gerçekleşti. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen açılışta, Jaap Uilenberg, güncel kurallarla ilgili bilgi verdi.Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri Resmi Açılışı gerçekleşti. 31 Temmuz’da başlayan ve 6 Ağustos’a kadar devam edecek olan seminerin resmi açılışında MHK Başkanı Serdar Tatlı’nın yanı sıra, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kulüp başkanları katıldı. Gerçekleşen konuşmaların ardından MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, videolu örneklerle değişen futbol kurallarıyla ilgili olarak hakemlere sunum yaptı.