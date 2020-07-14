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Milan, Simon Kjaer’in satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı

MİLAN, SEVİLLA'DAN KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATTIĞI SİMON KJAER'İN SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANMA KARARI ALDI. DANİMARKALI SAVUNMACI İÇİN MİLAN'IN KASASINDAN 3.5 MİLYON EURO ÇIKACAK.

Milan, Simon Kjaer’in satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı

Milan, Sevilla’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Kjaer’in satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Danimarkalı savunmacı için Milan’ın kasasından 3.5 milyon Euro çıkacak.

Milan, Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer konusunda kararını verdi. Bonservisi Sevilla’da bulunan 31 yaşındaki stoper için Milano ekibi, satın alma opsiyonunu kullanmak için harekete geçti. İki takımın da Kjaer konusunda anlaşmaya vardığı ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi. Milan, Kjaer’i kadrosuna katmak için kasasından 3.5 milyon Euro’yu çıkaracak.

Bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen Kjaer, kiralık olarak mücadele ettiği Milan’da bu sezon 9 maçta görev aldı.

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