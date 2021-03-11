Murat Özkaya: “Şampiyon olursak, Eyüp Sultan’da şükür namazı kılacağız”

Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya özel açıklamalar yaptı. Şampiyon olunması durumunda tüm takımla Eyüp Sultan’da şükür namazı kılacaklarını söyleyen Özkaya, transferi çok tartışılan Erencan Yardımcı’nın da gelecek vadeden bir isim olduğunu ifade etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta en yakın rakibinin 16 puan önünde lider durumda bulunan Eyüpspor’da Başkan Murat Özkaya açıklamalarda bulundu. Erencan Yardımcı transferinden kulübün borcunun bitmesine dek birçok konuya dair ifadeler kullanan Özkaya, özellikle Galatasaray Kongre Üyesi olmasıyla ilgili eleştirilere de çok üzüldüğünü ifade etti. Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan ve bir süre burada forma giydikten sonra Galatasaray’da basketbol oynayan Murat Özkaya, aynı zamanda Galatasaray Kongre Üyesi ve sarı-kırmızılı ekibin forma sponsoru olan bir şirketin de yönetim kurulu başkanı. Erencan Yardımcı transferiyle gündeme gelen Eyüpspor, emin adımlarla da TFF 1. Lig’e yürüyor.

“Erencan gelecek vadediyor”

4.2 milyon TL bonservis bedeliyle kadroya katılan Erencan Yardımcı’nın gelecek vadeden bir oyuncu olduğunun altını çizen Murat Özkaya “Galatasaray Kongre Üyesi olmam nedeniyle bu transferden dolayı çok eleştirildim ve bu eleştiriler beni çok üzdü. Erencan alt yaş gruplarında milli takım forması giymiş ve birçok ekibin takibinde olan bir oyuncu. Eleştiriler bizden ziyade oyuncuyu olumsuz etkiledi. Halbuki biz pandemi nedeniyle uzun zamandır forma giyemeyen bir genç oyuncuya düzenli oynama imkanı sağladık” açıklamasını yaptı.

“2. Lig’de de VAR olmalı”

Süper Lig’deki VAR sisteminin 2. Lig’de de mutlaka olması gerektiğini ifade eden Özkaya, “Çünkü maçlarımız aynı zamanda İddaa bültenlerinde de yer alıyor ve bu nedenle spekülasyonların önüne geçmek için VAR sistemi gelmeli” dedi. Beyaz Grup ve Kırmızı Grup şampiyonlarının Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmesi teklifinde bulunduğunu da sözlerine ekleyen Özkaya, “TFF’ye bu teklifte bulundu. 2. Lig’de genelde semt takımları olduğu için seyircisi çok fazla. Televizyondan da yayınlanması durumunda reklam gelirlerinin de fazla olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. İstanbul’un en bilinen ve en çok ziyaret edilen ilçesinin takımı olduklarını da sözlerine ekleyen Murat Özkaya, “Bu yüzden bizim takımımız asla olumsuz söylemlerle bir arada olamaz. Biz duruşu olan bir takım olmalıyız. Bu yüzden yüzde 100 haklı olduğumuz hakem hatası olan maçlarda bile futbolcularımıza, teknik heyetimize ‘İtiraz etmeyin’ diyoruz. Yenildiğimiz zamanlarda rakip takımın futbolcularını ve yönetimini bizzat giderek tebrik ediyoruz. İnşallah şampiyon olduğumuzda tüm takımımız Eyüp Sultan’da şükür namazı kılacağız” diye konuştu.

“Ekonomik yapısı en iyi kulüplerden birisiyiz”

2019 yılında göreve geldiğinde kulübün çok fazla borcu olduğunu söyleyen Murat Özkaya, “1 milyon TL borç vardı ve çalışanların dahi maaşları zor ödeniyordu. Ancak yaptığımız çalışmalar, bulduğumuz sponsorlarla şu an itibariyle borç bitti ve ekonomik durumu en iyi olan kulüplerden biri haline geldik. Benim amacım Eyüpspor’u sürdürülebilir ekonomik yapısı, tesisleri ve örnek stadıyla sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da en gözde semt takımlarından biri yapmak. Bunun için de çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Tarihi Eyüp Stadı’nın Avrupa’da örnekleri çokça görülen yaşayan bir butik stat olması için proje çalışmalarımız devam ediyor. Eyüp semtinin insanlarının günlerini geçirebilecekleri, konserlere gidebilecekleri, sinema keyfi yaşayabilecekleri, alışveriş ve eğlence mekanlarının olduğu 10-15 bin kişilik bir semt stadı en büyük hayalim. Maalesef Karagümrük’ün Süper Lig’e yükseldikten sonra stadının olmaması ve iç saha maçlarını birçok farklı statta hatta şehirde oynaması bizi çok üzdü. Biz de bunu yaşamamak için şimdiden kolları sıvadık. Süper Lig’e yükseldiğimizde stadıyla tesisleriyle yönetimiyle ve tabii ki taraftarıyla örnek bir kulüp olacağız. Buna o kadar inanmış durumdayız ki önümüzdeki senenin iç transferlerini şimdiden tamamladık” diyerek devam etti.

“Pandemiden etkilenmemek için çok çabaladık”

Takımın pandemi sürecinden etkilenmemesi için özel çalışmalar yaptıklarını söyleyen Murat Özkaya, “Pandemi herkesi olduğu gibi bizi de olumsuz etkiledi ancak bunu en aza indirmek için en baştan tedbirler aldık. Mevcut tesislerimizde futbolcularımız iç içe kalıyorlardı, hatta bazı odalarda 7-8 futbolcu bir aradaydı. Bunun önüne geçmek için özel bir üniversitenin pandemi nedeniyle boş olan yurdunu kiraladık ve futbolcularımız birer kişilik odalarda steril koşullarda kaldılar. Öyle ki, aynı mevkide oynayan futbolcularımızı birbirlerine en uzak odalara koyarak virüsün takımımızı etkilememesi için çaba gösterdik. Futbolcularımız antrenmanlara toplu taşıma araçları ya da taksilerle geliyorlardı. Pandemi başlayınca sahibi olduğum araç kiralama şirketinden her futbolcumuza birer araç tahsis ettik. ‘Sezon sonuna kadar kullanabilirsiniz’ dedik, hatta futbolcularımıza yıl sonunda şampiyonluk primi olarak da bu araçları taahhüt ettik. Böylece hem korona salgınından etkilenmelerini en aza indirdik hem de onları motive ettik” ifadelerini kullandı.

“40 yıldır futbolun içindeyim”

Çok fazla medya önünde olan bir isim olmadığını söyleyen Murat Özkaya, “Yaklaşık 40 yıldır futbolun içindeyim. Beşiktaş futbol altyapısında oynadım daha sonra Galatasaray basketbol takımında forma giydim. Galatasaray eski başkanlarından Adnan Polat’ın yanında uzun süre kulüpte görev aldım. Belki birlikte çalıştığım için ama bence Türk futbolunun en iyi kulüp başkanlarından biri Adnan Polat’tı. Şu anda Ali Koç’a büyük saygı duyuyorum. Kendisiyle uzun yıllardır tanışırım. Fenerbahçe için yaptıkları gerçekten çok büyük işler. Bu kadar olumsuz mali tablolara rağmen kulübe sponsor bulma konusunda büyük fedakarlıklar yapıyor. Sadece Fenerbahçe değil Türk futbolu Ali Koç’un ekonomik olarak yaptığı bu fedakarlığı ileride daha iyi anlayacak” diyerek sözlerini tamamladı.