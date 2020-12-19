Mustafa Cengiz: "Hakemler bize karşı çok cesurlar"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hakemlerin kendilerine karşı çok cesur davrandıklarını belirterek, "Oyuncularımıza, teknik heyetimize çok rahat kart gösteriyorlar. Biz aynı cesareti rakiplere de bekliyoruz" dedi. Cengiz ayrıca hakem camiasının Türk futboluna el freni olmaması gerektiğini vurguladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Karagümrük maçı ve hakemler hakkında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Hakemlerin gösterdikleri performansla maçların önüne geçtiğini söyleyen Başkan Cengiz, "Taraftar olarak asabımız bozuk. Yenilgilerin üzüntüsü daha uzun sürüyor. Galibiyetlerimizin sevinci daha kısa sürüyor. Galatasaray başkanı olarak şunu söyleyebilirim. Bu sene hakemler daha formsuz. Sadece bizim maçta değil, rakipte mutlu değil. Oynanan her maçta hakemler maalesef maçın önüne geçmekte. Bu çok tehlikeli bir gelişme. Hakemler formsuz. Baktığımızda bize zarar veriyor formsuzlukları. Rakiplerimize de zarar vermekte. Geçen yıl totale baktığımızda hakem hatalarında en fazla zararı gören takımız. Bunun böyle gitmesini istemiyoruz" diye konuştu.

"Hakemler bize karşı çok cesurlar"

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan ilgili kurumlarını uyarması çağrısında bulunan Cengiz, "Hakemler daha dikkatli olsunlar. Özellikle bizlere, oyuncularımıza, teknik heyetimize çok rahat kart göstermekte. Bize karşı çok cesurlar. Biz aynı cesareti rakiplere de bekliyoruz. Eğer Galatasaraylı futbolcuya çok rahat kırmızı, sarı veriyorsa aynı pozisyonlarda diğer rakiplere de vermesi gerekir. Bize de vermemesi gerekir. Bu teknik heyetimiz için de geçerli, futbolcularımız için de. Hakem camiası Türk futboluna el freni olmamalı. Hakem camiası Türk futbolunun gerisine düşmemeli. Tam tersine önderlik etmeli. İyi futbol oynayanı, düzgün futbol oynayanı, mertçe mücadele edeni, yere yatmayanı, vakit geçirmeyeni, kendisine ölmüş gibi faul yapıldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkanları bence cezalandırılmalı" şeklinde konuştu.

"Lütfen hakem camiası ve oyunun aktörleri dikkatli olsunlar"

Yenildikleri zaman rakiplerini tebrik ettiklerini ifade eden Mustafa Cengiz, "Seyircimizin olmaması da belki aldığımız sonuçlarda etken. Fakat biz yenildik. Yenilgiyi kabul etmek de bir vakar ve asalet gerektirir. Galatasaray camiası ve taraftarı bu vakar ve asalet içindedir. Biz en yüksek seyirci sayısına sahip olmamıza rağmen bir gün sahaya inmedik, bir gün hakem kovalamadık, bir gün etrafı yakmadık. Biz bununla övünç duyuyoruz. Çünkü Galatasaray kültüründe yenilgi ve yengiyi kabul etmek, onu özümsemek asalet ve vakarı vardır. Bu çok önemli. Ben kendimizi övmek adına söylemiyorum. Bu bir realite. Bu olaylar da gösteriyor. Ben Türkiye Futbol Federasyonu’na ve ilgili kurumlarına rica ediyorum. Lütfen formsuz hakemleri bizim maçlarımıza vermesinler. Diğer rakipler içinde söylüyorum bunu. Biz yenilgiyi de kabul ederiz. Bizi yenen rakiplerimizi de tebrik ediyorum. Galatasaray’ı yenmek kolay bir iş değil, kutluyorum. Lütfen hakem camiası ve oyunun aktörleri dikkatli olsunlar" değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak sarı-kırmızılı taraftarlara seslenen Başkan Mustafa Cengiz, "Taraftarımız şundan emin olsun ki Galatasaray adının olduğu her yerde Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayıdır. İnşallah sezon bittiğinde yine şampiyon olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.