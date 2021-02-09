Mustafa Cengiz: "Harcama limitlerini açıklayın dedim. TFF mahremiyet nedeniyle açıklayamayız dedi. Döndüm kulüplere izin verin dedim kimseden ses çıkmadı. Ben çıktım açıkladım. Siz de açıklayın. KAP’a da açıklama yapmıyorsunuz zaten. Oraya yapılan aç

Mustafa Cengiz: "Harcama limitlerini açıklayın dedim. TFF mahremiyet nedeniyle açıklayamayız dedi. Döndüm kulüplere izin verin dedim kimseden ses çıkmadı. Ben çıktım açıkladım. Siz de açıklayın. KAP’a da açıklama yapmıyorsunuz zaten. Oraya yapılan açıklamalara da ben inanmıyorum. Beşiktaş’ın açıklamasını görüyorum ve arttırıyorum. Bütün bir sezon açıklansın bakalım, görelim. Öyle yok mangalda kül bırakmak."